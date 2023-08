Felipe Neto mostra perfil de homem que o ameaça há 5 anos: ‘Vou te machucar muito’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 02/08/2023 - 6:38 Compartilhe

Felipe Neto usou o Instagram nesta terça-feira, 1, para mostrar mensagens de ódio que vem recebendo do mesmo homem há anos. Nos stories da rede social, o influenciador postou prints de suas mensagens diretas com o perfil de um suposto empresário.

“Com vocês… O que eu sou obrigado a lidar todos os dias há 5 anos”, escreveu ele. Na sequência, uma chuva de xingamentos e ameaças.

“Vou te machucar muito ainda, na rua, mercado, seja onde te achar”, dizia uma das mensagens enviadas. “Eu ainda vou te pegar na rua, você vai apanhar demais, eu juro”, lê-se, em outra.

“É claro que 99,9% das mensagens que eu recebo são de amor e carinho de vocês, e eu agradeço todos os dias por isso. Só é importante que vocês vejam essas para vocês terem noção do que eu passo”, justificou o influenciador, em um vídeo publicado na sequência.

As mensagens de ódio vêm do perfil de um homem chamado Rodrigo Santos, que se diz empresário do ramo automotivo em Florianópolis (SC).

A descrição do perfil do homem ainda conta com os dizeres “CAVEIRA ATÉ O FIM”, bem como emojis de faca e caveira.

Vale lembrar que o crime de ameaça está previsto no Art. 147 do Código Penal, com pena de detenção de um a seis meses ou multa.

