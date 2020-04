Felipe Neto faz críticas a Gizelly e administrador de perfil dela reage duramente

O youtuber Felipe Neto e o administrador do perfil da advogada Gizelly Bicalho, do BBB20, travaram uma pequena discussão no Twitter na tarde desta sexta-feira (10).

Tudo começou depois que o youtuber fez uma sequência de posts explicando porque tinha apagado uma crítica a Babu, que segundo ele é o seu favorito para ganhar o jogo. O ator carioca teria feito uma brincadeira com maquiagem, associando a barro, e Felipe Neto teria interpretado como uma ofensa de cunho racial.

“Se há debate entre os próprios negros sobre algo ter sido racista ou não, não é um branco que vai se meter e dizer quem está certo ou errado”, escreveu o youtuber na rede social. Na sequência ele citou Gizelly, que já foi chamada de racista pelos internautas após ter feito piada com Thelma, perguntando se a maquiagem da médica era barro.

O administrador do perfil de Gizelly não gostou do comentário e rebateu Felipe. “Felipe, acho super válido você querer abordar temas como machismo, racismo e homofobia, mesmo que este não seja seu local de fala. Mas, se você mesmo diz que levou 10 anos para deixar de ser aquele moleque mimado e corrigir seus erros, qual moral você acha que tem para julgar alguém?”

“Não queira ser o paladino da moral e do politicamente correto, este local nunca lhe coube. E digo mais: se o tribunal da internet te julgasse e condenasse na mesma proporção que vc julga e condena, hoje em dia vc não seria nada. Pense nisso”, completou.