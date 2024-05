Felipe Neto envia 220 purificadores de água às vítimas das enchentes no RS; veja funcionamento do equipamento

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 08/05/2024 - 17:52 Para compartilhar:

O influenciador Felipe Neto enviou doações para as vítimas das enchentes que atingem o Rio Grande do Sul, incluindo purificadores de água, com a ajuda da Força Aérea Brasileira (FAB), que levou, também, colchões para os desabrigados.

Nas redes sociais, o youtuber explicou que comprou 220 purificadores por meio de uma mobilização que arrecadou mais de R$ 4,8 milhões em doações, com apoio de fãs, artistas e políticos.

Segundo o influenciador, o equipamento é capaz de transformar a água imprópria para consumo em potável. Os aparelhos teriam o custo de R$ 22 mil cada e estavam disponíveis em número limitado no Brasil.

“O avião da Força Aérea Brasileira está entupido! Estamos chegando RS”, disse Felipe Neto em uma publicação no X (antigo Twitter), nesta quarta-feira, 8.

Em uma outra postagem, ele destacou que os equipamentos serão instalados por agentes da Defesa Civil, que se encarregarão, também, de ensinar como operar as máquinas.

“Os purificadores estão sendo instalados e a Defesa Civil está ensinando os locais a como operar. Muito muito muito feliz. Olhem o resultado disso!”, comemorou ele.

A publicação mostrou um vídeo dos purificadores em operação pela Defesa Civil. De um lado, a água imprópria para o consumo passando pelo processo de equipamento, enquanto na outra ponta, é possível verificar que a água sai incolor, com aparência de purificada.

No vídeo é possível perceber que um dos operadores da máquina é questionado sobre o volume de água que o equipamento tem de purificar.

“Então, a cada cento e cinquenta mil litros de água purificada, aí é necessária a manutenção. Trocam-se os filtros”, responde um. ‘O que é interessante desse purificador é a praticidade, porque hoje, pra gente, levar água é muito, muito trabaoso”, completou outra agente.

Desde o início da crise no estado do Rio Grande do Sul, o desabastecimento de água tem sido uma das principais preocupações entre os moradores. Muitos seguem ilhados em suas casas e precisam de ajuda para receber alimentos e itens básicos.

Ao todo, 345 dos 496 municípios do estado enfrentam problemas causados pela chuva. Já são 1,4 milhão de pessoas afetadas, sendo mais de 140 mil desalojadas.