Felipe Neto entra na Justiça para retirada de vídeos no TikTok; entenda

Felipe Neto, 36, acionou a Justiça para que o TikTok remova vídeos com conteúdos falsos divulgados com seu nome. As informações são do jornal “O Globo”.

Segundo o veículo, Felipe alega que foram feitas montagens com vídeos em que ele comenta sobre preços de produtos em 2022, durante o governo Bolsonaro. Nas supostas edições, o próprio influenciador “compara” esses valores aos atuais.

+ Após ser chamado de ‘excrementíssimo’, Lira pede que Felipe Neto seja investigado por injúria

+ ‘Considero o maior erro da minha vida’, diz Felipe Neto sobre divulgação de casa de apostas

O site IstoÉ Gente entrou em contato com as assessorias do Felipe Neto e do TikTok para posicionamento oficial mas não obteve retorno. O espaço segue em aberto para diálogo.