Felipe Neto engrossa o coro de críticas a Caio Castro: ‘A gente é beneficiado em tudo’

Felipe Neto faz parte dos internautas que dizem que os homens devem pagar a conta do restaurante, sim. E o argumento dele é que “o preço de ser mulher é absurdo”. A reflexão foi publicada nesta quinta-feira (29).







“Quando nós tivermos que rachar com a mulher a depilação, os tratamentos estéticos, a maquiagem, os produtos para cabelo, as roupas, que são mais caras, os cílios. Todas as questões que envolvem ser mulher, aí beleza, a gente pode rachar tudo”, disse ele. “A gente é beneficiado em tudo, então, paga a conta e cala a boca, pelo amor de Deus”, completou.

“O preço de ser mulher é absurdo! Mulheres pagam mais caro do que homens nos mesmos produtos. Um estudo mostrou que itens cor de rosa e com personagens femininos são vendidos com um valor 12,3% maior que os outros aqui no Brasil. “Roupas de bebê femininas são 20% mais caras, a mina já paga mais caro quando nasce! Mulher tem que pagar absorvente, anticoncepcional, e o homem, que não paga nada do que eu listei aqui, chega no final e diz que tem que rachar a conta do restaurante? Para, né”, analisou.

Para quem não entendeu do que se trata a polêmica, Caio Castro contou que não gosta de se sentir obrigado a pagar a conta do restaurante num encontro, que ele espera que a mulher proponha dividir o pagamento, já que ele não quer “sustentar” ninguém. Além de Felipe Neto, várias outras personalidades criticaram a fala do ator.

Aliás, o artista já tem uma “fama”. De acordo com Léo Picon, que saiu em defesa do amigo, Caio tem fama de quem “esquece carteira em casa”. Giovanna Lancellotti, contou, em tom de brincadeira, que ele fugiu de um hospital no Chile para não pagar os custos médicos.