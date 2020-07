Felipe Neto elogia transmissão do Flamengo no Youtube e afirma: ‘Globo está assustada’ Youtuber botafoguense disse que o Flamengo pode estar revolucionando o esporte

Um dos maiores youtubers do mundo, Felipe Neto é botafoguense assumido e um dos patrocinadores do Alvinegro. Entretanto, o influencer digital usou sua conta no Twitter para elogiar o Flamengo pela iniciativa de transmitir seu jogo contra o Boavista na plataforma do Youtube.

Em uma série de tweets, Felipe elogiou a postura do clube por “bater de frente com a Globo”, emissora que detém os direitos de transmissão do Campeonato Carioca.

– O jogo do Flamengo não valia absolutamente nada. Time classificado, campeonato falido, contra o Boavista. 1.7 milhão de média é aterrorizante para a Globo. Se os especialistas do Flamengo forem minimamente inteligentes, montarão estrutura própria e irão revolucionar a forma de se fazer dinheiro com transmissão no futebol. O Flamengo já percebeu isso. A Globo já percebeu isso. Os outros clubes também. E está todo mundo embasbacado – afirmou.

Felipe também ‘garantiu’ que a Globo estaria supostamente ‘absurdamente assustada’ com o sucesso da transmissão rubro-negra, que atingiu o recorde de maior transmissão de futebol na internet no Brasil.

– Há de se dar os parabéns para o setor do Flamengo responsável por essa decisão e pelo trabalho. Eles podem estar revolucionando o esporte nesse momento. Se vai dar certo, vamos descobrir. Mas que a Globo está absurdamente assustada, eu garanto a vocês – completou.

