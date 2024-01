Felipe Neto e mais famosos lamentam morte de Zagallo: ‘Maiores lendas da história do futebol’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 06/01/2024 - 8:18 Para compartilhar:

Luto no futebol! Na sexta-feira, 5, o ex-jogador e ex-técnico de futebol Mário Jorge Lobo Zagallo morreu aos 92 anos de idade. Bastante querido, o veterano ganhou homenagens de famosos nas redes sociais, que se despediram de Zagallo com mensagens de carinho e saudade.

Adriano Imperador (ex-jogador de futebol): “Fez muito por todos nós… Descanse em paz, professor”.

André Bourguignon Marinho (apresentador, radialista e humorista): “Ícone de um Brasil destemido, cascudo e vencedor. O Velho Lobo deixará saudades. Tem que respeitar. Nos deixa num 06/01/24. 6 + 1 + 2 + 4 = 13, o número da sorte dele! Que Deus receba o incomparável Zagallo em seus braços”.

André Janones (Deputado Federal(: “Com tristeza recebemos a notícia do falecimento, do nosso TETRA CAMPEÃO, Zagallo. Vestindo a camisa da nossa seleção, foi o maior campeão de todos os tempos e ídolo de uma nação. Que a família, os amigos e todos os fãs tenham conforto de Deus nessa hora e que o céu receba Zagallo. Descanse em paz! Tem treze letras”.

Chico Garcia (jornalista): “Velho Lobo Zagallo, uma lenda do futebol brasileiro nos deixou. Campeão como jogador, como técnico, como auxiliar. Já está fazendo falta. O nosso futebol deve muito a ele. Obrigado por tudo, mestre!”.

Felipe Neto (youtuber): “Se foi uma das maiores lendas da história do futebol e do Botafogo. Gênio, inigualável, vencedor. Vá em paz, Zagallo. Obrigado por tudo!”.

Joubert Araújo Martins, mais conhecido como Beto (ex-futebolista): “Meus sentimentos a todos seus familiares e amigos. Tenho muito a agradecer por tudo que fez por mim em minha carreira gratidão por tudo”.

Randolfe Rodrigues (Senador): “Zagallo eterno” tem 13 letras. É impossível contar a história do futebol no Brasil sem falar do Velho Lobo. Gênio do esporte, ídolo de uma nação e tetracampeão do mundo, hoje ele foi bater uma bola no céu com o Rei Pelé. Descanse em paz, mestre. Obrigado por mudar a história do nosso país e ajudar a fazer do Brasil o país do futebol!”.

Perfil oficial do Fluminense: “O Fluminense Football Club lamenta profundamente o falecimento de Mario Jorge Lobo Zagallo, uma das grandes lendas da história do futebol brasileiro e mundial e campeão pelo Tricolor. Toda a nossa força e os nossos sentimentos aos amigos, familiares e fãs de um ídolo eterno”.

Perfil oficial do São Paulo: “Com enorme pesar, o São Paulo FC lamenta profundamente o falecimento de Mario Jorge Lobo Zagallo. Tetracampeão mundial pelo Brasil, marcou história no nosso futebol, como atleta, treinador e dirigente. Nossos sentimentos e condolências aos familiares, amigos e fãs de Zagallo”.

Perfil do Coritiba: “O Coritiba Foot Ball Club lamenta, com profundo pesar, o falecimento de um dos maiores ídolos do futebol brasileiro, Mário Jorge Lobo Zagallo. O Velho Lobo esteve presente em quatro dos cinco títulos mundiais da Seleção Brasileira e estará marcado para sempre na história. Nós desejamos força à família, aos amigos e a todos os seus admiradores”

Perfil do Flamengo: “”Zagallo eterno” tem 13 letras. Nos deixou um herói que moldou a história do futebol brasileiro. Mario Jorge Lobo Zagallo entra para a eternidade como um revolucionário, um pilar histórico do esporte. Zagallo vestiu o Manto Sagrado em 205 partidas. Fez parte do timaço que conquistou o Tri estadual em 53/54/55. Ainda como jogador do Mais Querido, foi convocado para a Copa do Mundo de 1958 e entrou para a história como um dos principais nomes da Seleção Brasileira que ganhou o primeiro título mundial.

O Velho Lobo voltou à história do Mais Querido no comando técnico. Era ele o comandante no título carioca de 1972 e em 2001, quando vencemos a Copa dos Campeões – e quem não lembra da vibração dele, de colete por cima do Manto Sagrado, quando Pet nos garantiu o quarto Tricampeonato, aos 43 [minutos] do segundo tempo? O esporte brasileiro tem no tetracampeão mundial Zagallo um pioneiro e um recordista. O Flamengo tem em Zagallo um ídolo histórico. Obrigado por tanto, Velho Lobo! Zagallo eterno!”.

