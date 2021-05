Felipe Neto e Leandro Karnal são convidados do 2º episódio de ‘Trip Transformadores’

No segundo episódio do “Trip Transformadores“, programa que visa homenagear personalidades que inspiram mudança e que fazem grande diferença no mundo, estarão presentes Felipe Neto e Leandro Karnal. Os dois irão conversar sobre o mundo digital e principalmente as dificuldades de lidar com os haters virtuais.

Para Felipe, o combate mais importante da atualidade é “a luta contra as teorias conspiratórias que estão acontecendo no ambiente digital. A internet é a maior arma que a humanidade já teve, tanto para o bem quanto para o mal”, completa ele, que já sofreu ameaças de morte.

Além dos dois, outro homenageado é Edu Lyra, fundador e CEO do Instituto Gerando Falcões. A ONG é voltada para a promoção de crianças e adolescentes pelo esporte e cultura. O episódio irá ao ar no próximo sábado (29) às 22h, pela TV Cultura.

