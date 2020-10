Felipe Neto é atacado por fãs de Gusttavo Lima: “Não fala o que você não sabe, arrombado”

Felipe Neto teve mais uma noite turbulenta em seu Twitter na última quarta-feira (14). O influencer comparou a separação de Gusttavo Lima e Andressa Suita, que foi anunciada na última sexta-feira, com a de Whindersson Nunes e Luísa Sonza, em que ela foi acusada de trair o humorista com Vitão, seu atual namorado.

“Uma dúvida… Vai rolar campanha de dislike em massa nos clipes do Gusttavo Lima por terminar o casamento sob acusações de traição? Ou é só contra mulher mesmo? Só pra eu entender…”, escreveu Felipe.

Por mais que já tenha negado, ainda há rumores de que Gusttavo Lima teria traído Andressa com uma jovem chamada Gabriela Couto. Muitas pessoas não gostaram do comentário do empresário, que teve que se defender.

“Fiz esse tweet e uns hétero top saíram em defesa do Gusttavo Lima como se eu tivesse falado da mãe deles. Achei curioso… Mas pior é ver como eles não têm grau intelectual o suficiente para entender que estou falando que ninguém deve ser atacado. Só que atacam a mulher por machismo”, explicou Felipe.

O youtuber também mostrou mensagens que recebeu de um dos fãs do sertanejo. “Vai tomar no seu c*. Não fala o que você não sabe sobre o Gusttavo Lima, arrombado”, esbravejou o seguidor.

Uma dúvida… Vai rolar campanha de dislike em massa nos clipes do Gusttavo Lima por terminar o casamento sob acusações de traição? Ou é só contra mulher mesmo? Só pra eu entender… pic.twitter.com/xr39LCYzel — Felipe Neto 🇧🇷🏴 (@felipeneto) October 14, 2020

Fiz esse tweet e uns hétero top saíram em defesa do Gusttavo Lima como se eu tivesse falado da mãe deles. Achei curioso… Mas pior é ver como eles não têm grau intelectual o suficiente p/ entender q to falando q NINGUÉM deve ser atacado. Só q atacam a mulher por machismo. pic.twitter.com/iUkauA3Kvw — Felipe Neto 🇧🇷🏴 (@felipeneto) October 15, 2020

Um heterotop literalmente me mandou isso por direct. É maravilhoso… pic.twitter.com/UNJHDGsxqa — Felipe Neto 🇧🇷🏴 (@felipeneto) October 15, 2020

