Felipe Neto é atacado na web após criticar Gusttavo Lima: ‘Merece um tiro na cara’

Felipe Neto mostrou em seus stories, no Instagram, uma série de xingamentos e ataques de ódio que tem recebido depois de ter criticado o cantor Gusttavo Lima, por conta da live que o sertanejo fez comentando sobre as investigações que têm sido feitas relacionadas à contratação de seus shows por prefeituras.

+ Lei Rouanet, polêmicas e shows cancelados; entenda o que é a ‘CPI do Sertanejo’





O YouTuber fez uma série de vídeos falando que há 4 anos ele e outros artistas são “massacrados pela opinião pública”, e que com uma semana de críticas sobre a contratação de shows com verba pública, Gusttavo já teria feito uma live chorando falando que vai desistir.

“Sabe o que acho engraçado? Estou há quatro anos sendo massacrado pela opinião pública, Anitta, Porchat, outros artistas. Fui acusado de pedofilia, corrupção de menores, polícia veio na minha casa a mando da família Bolsonaro”, começou Felipe.

“Aí um cantor sertanejo passa uma semana sendo atacado por se beneficiar de dinheiro público para fazer show e já faz live chorando falando que vai desistir”, disse o youtuber.

No story seguinte, Felipe publicou um comentário por escrito dizendo que “bolsonaristas não aguentariam meia hora” se tivessem que enfrentar o que ele, Anitta, Fábio Porchat, Luísa Sonza e Marcelo Adnet, entre outros, enfrentam esses anos todos. “E contra nós eles só usavam mentiras”, finalizou o youtuber.

Mais tarde, Felipe publicou vários prints de ofensas e ataques que recebeu por ter criticado Gusttavo Lima. “Com você… fãs do Gusttavo Lima”, escreveu Felipe ao publicar mensagens que diziam “Você é um pedófilo”, “tu é bosta, esquerdista de merda”, “vai tomar no seu c*, você e toda sua corja de vagabundos chupa b*las de bandido” e “seu palhaço retardado mental”, entre outras ofensas.

Entre as mensagens mais pesadas que Felipe compartilhou, um internauta identificado como Anthony Clay diz: “Tu merece é uma bala na testa pra deixar de ser um lixo. Merece pegar um tiro no meio da tua cara”, escreveu.

O youtuber finalizou os compartilhamentos agradecendo o amor que recebe de seus fãs.

“O amor que vocês me mandam é o que me dá forças pra vencer isso aí. Eu leio milhares de directs. Eu sinto o amor de vocês todos os dias”, finalizou Felipe.