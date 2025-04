Felipe Neto diz ser pré-candidato à Presidência da República

O youtuber Felipe Neto afirmou ser pré-candidato à Presidência da República na tarde desta quinta-feira, 3. A revelação aconteceu por meio de um vídeo divulgado nas redes sociais, que surpreendeu seus milhões de seguidores. Na mesma gravação, ele informou sobre o lançamento de uma rede social chamada Nova Fala.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Felipe Neto 🦉 (@felipeneto)

“Eu anuncio a minha pré-candidatura à Presidência da República. E este não é um gesto de vaidade, porque eu construí um legado financeiro e na comunicação que já em alimenta o estômago e o ego para o resto da vida”, afirmou o youtuber. Nos comentário, alguns seguidores trataram a divulgação como brincadeira.

Felipe Neto reconheceu ser um personagem fora do âmbito político, mas ressaltou que tem ao seu lado a maior arma da atualidade: o uso das plataformas digitais. “Não há escapatória nenhuma, então por que não usar a dependência das redes sociais a favor do povo?”, questionou.

Em seguida, o empresário afirmou que pretende lançar uma rede social, que servirá como “uma espécie de laboratório onde cada cidadão, enquanto interage com os conteúdos, cede voluntariamente informações para que nós possamos saber as reais preferências e necessidades do povo brasileiro”.

Ele então comparou a nova plataforma a um mistério governamental: “Ainda vou definir qual, talvez o da verdade”, disse, acrescentando que no mínimo “ela ajudaria a entender qual é a opinião da maioria sobre cada momento da história” e, “na melhor das hipóteses, permitiria criar uma forma de governo neutra, sem qualquer ideologia”.

Reviravoltas na política

O empresário possui um histórico de reviravoltas na política. Em fevereiro deste ano, ao retomar o canal no YouTube e anunciar conteúdos novos, Neto afirmou que 2024 foi um ano repleto de confusão, problemas e polêmicas e, devido a isso, se manteria longe de assuntos políticos e iria focar em si mesmo e em seus projetos, pois sentia que sua vida havia mudado de rumo.

Na nova publicação, o youtuber esclareceu que evitou posicionamentos políticos porque “precisava ter um olhar de fora”, visto que baseia suas opiniões “no domínio da informação e em seu enorme anseio em ser um guardião da verdade”.