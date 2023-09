Felipe Neto diz que vai se afastar do Twitter: ‘Virou um esgoto’

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 24/09/2023 - 18:21 Compartilhe

Felipe Neto publicou um desabafo neste domingo, 24, em seu perfil no X (antigo Twitter), no qual afirmou que pretende se afastar da plataforma. A reclamação veio após o youtuber ter anunciado que compraria livros para doar a dezenas de seguidores no último sábado, 23.

“Essa rede virou um esgoto. Tem gente criticando a ação de comprar livros. Cheguei a ler ‘na próxima, faz direito’. Tem gente condenando falando que isso é concurso, e precisaria ser registrado (o que isso muda na vida das pessoas? Estou dando livros). Vou aparecer cada vez menos aqui”, disse.

Na sequência, Felipe Neto prosseguiu: “A próxima ação eu vou fazer pelo Instagram. Cada dia que passa eu vou usar cada vez menos aqui [Twitter]. Desde que surgiram essas contas verificadas pagas, eles estão postando tudo para tentar hitar e fazer dinheiro. Lá no Instagram eu recebo só direct com amor e apoio, 99%”.

Por fim, o youtuber ainda destacou: “Esse sistema de pagar boleto por boleto é desesperador de trabalhoso. Mano, eu tô pagando tanto boleto de compra de livro que o dedo está doendo, nem é zoeira”.

As reclamações de Felipe Neto ao Twitter/X não vêm de hoje. Em fevereiro de 2022, chegou a tornar seu perfil privado, alegando um “ambiente tóxico”.

