Felipe Neto diz que apoiadores de Bolsonaro ‘celebram corrupção do lado deles’

Felipe Neto usou suas redes sociais para falar sobre os apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (sem partido). O youtuber afirmou que eles não conseguem mais defender alguns membros da família do atual chefe do Executivo Federal, que são citados em escândalos de suposta corrupção praticados durante a vida pública.

Em seu perfil no Twitter, o famoso se refere aos bolsonaristas como “gado” e diz que, em meio a denúncias contra a família Bolsonaro, eles “mudaram o discurso” anticorrupção para defender o presidente e seus filhos.

“Surgiu um novo tipo de gado. Como ficou impossível defender que a família Bolsonaro é livre de corrupção, o discurso mudou. Agora eles gritam: ‘chora bebê, se fosse o PT roubavam mais, é isso aí mesmo, só chora’. Ou seja, eles agora celebram a corrupção porque é do lado deles”, escreveu.

Veja também