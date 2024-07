Felipe Neto dispara sobre Nego Di após prisão do humorista: ‘Cúmulo da podridão’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 14/07/2024 - 17:15 Para compartilhar:

O influenciador Felipe Neto comentou a prisão do humorista Nego Di, realizada pela Polícia Civil do RS em Balneário Camboriú/SC, neste domingo, 14. O ex-BBB está respondendo por suspeita de lavagem de dinheiro, além de ter prejudicado centenas de consumidores de sua loja online, vendendo produtos que nunca foram entregues.

No “X”, antigo Twitter, Felipe Neto comentou a prisão e fez críticas sobre a postura do humorista nas redes sociais.

+Quem é Nego Di, ex-BBB preso por suspeita de estelionato? Relembre polêmicas do humorista

+Justiça do DF determina arquivamento de suposta injúria praticada por Felipe Neto contra Lira

“Nego Di está preso. Segundo a polícia, ele abriu uma loja online em 2022 vendendo produtos muito baratos, como TVs de 65 polegadas por 2 mil. Só que os produtos não existiam. A polícia informou que 5 MILHÕES foram roubados. Estamos falando de roubar gente pobre que sonha com uma boa promoção pra conseguir uma TV, um ar condicionado, uma geladeira”, escreveu o influenciador.

“Esse é o homem que gritou ser ‘de bem’ e “exemplo pra família”. A tal ‘família’ é ele preso por estelionato e a esposa presa por posse ilegal de arma. Ele ainda está sendo investigado por lavagem de dinheiro de 2 milhões de reais por rifas ilegais. 5 milhões de reais tirados de pessoas que sonhavam com uma TV nova. É realmente o cúmulo da podridão que uma alma pode atingir”, finalizou ele.

Felipe Neto e Nego Di já protagonizaram discussões nas redes sociais, sobretudo por questões políticas, já que Felipe Neto fez campanha por Lula nas últimas eleições presidenciais, enquanto Nego Di se posiciona pela direita.

Recentemente, as trocas de acusações viraram caso de Justiça, com vitória do youtuber, que conseguiu obrigar o ex-BBB a deletar comentários considerados debochados e ofensivos sobre sua sexualidade. Na ocasião, Nego sugeriu que Neto estava tentando se promover ao ajudar vítimas da tragédia no RS.

Nego Di está preso. Segundo a polícia, ele abriu uma loja online em 2022 vendendo produtos muito baratos, como TVs de 65 polegadas por 2 mil. Só q os produtos não existiam. A polícia informou q 5 MILHÕES foram roubados. Estamos falando de roubar gente pobre q sonha com uma boa… pic.twitter.com/UcAP1XnHqH — Felipe Neto 🦉 (@felipeneto) July 14, 2024