Felipe Neto detalha valores que ganhou de bolsonaristas em processos na Justiça

O influenciador Felipe Neto expôs em suas redes sociais uma lista de processos que ganhou contra alguns bolsonaristas. Além disso, ressaltou que deve entrar com ações contra pessoas que fizeram “alegações criminosas” sobre ele durante ajuda às vítimas da tragédia no Rio Grande do Sul.

É muito importante q vc compartilhe esse vídeo e envie para qlq pessoa q vc tenha visto espalhando fakenews a meu respeito. Precisamos contar a verdade e continuar ajudando! pic.twitter.com/ssmlsjf2X1 — Felipe Neto 🦉 (@felipeneto) May 13, 2024

“É muito importante que você compartilhe esse vídeo e envie para qualquer pessoa que você tenha visto espalhando fake news a meu respeito. Precisamos contar a verdade e continuar ajudando”, escreveu na legenda de um vídeo divulgado no X (antigo Twitter).

Na gravação, o influenciador mostra uma publicação anterior, na qual apresentou a lista de pessoas processadas por ele. Dentre os nomes estão: Carlos Jordy, com multa de 66 mil e retratação; Silas Malafaia, com multa de R$ 24 mil e transação penal; Luciano Hang, que perdeu cinco processos para Neto; e Antonia Fontenelle, que ainda corre na Justiça, mas já está com multa em R$ 200 mil.

“São alguns dos processos que ganhei ao longo dos últimos anos contra toda essa turma que inventou mentiras ao meu respeito, e que juravam que estavam falando a verdade e que jamais perderiam na Justiça para mim”, afirmou.

“O que eu quero falar para vocês? Que toda essa galera que está agora repetindo mentiras ao meu respeito, seja revivendo coisas do passado, ou falando atrocidades criminosas sobre mim, como que eu teria desviado dinheiro da compra dos purificadores, ou que eu teria superfaturado esses purificadores, ou qualquer outra alegação criminosa ao meu respeito, todas essas pessoas serão processadas”, completou.

Ele ainda alertou para que essas pessoas procurem seus advogados, e ressaltou que tem prestado contas de tudo nas redes sociais.