Felipe Neto critica Botafogo após derrota para o Fluminense: ‘Não ganha do time onde sou o goleiro’ Após revés por 2 a 0 pelo Campeonato Brasileiro, influenciador digital e torcedor botafoguense criticou a equipe de Eduardo Barroca nas redes sociais

O Botafogo passa por uma situação dramática e praticamente irreversível no sentido de rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Neste domingo, o Alvinegro foi derrotado por 2 a 0 para o Fluminense, em São Januário, e ficou afundado na laterna da competição.

Nas redes sociais, o influenciador digital Felipe Neto, torcedor assumido e ex-patrocinador do Alvinegro, fez críticas à equipe comandada por Eduardo Barroca após o apito final.

Esse time do Botafogo não ganha do meu time onde sou o goleiro – escreveu, em sua conta no Twitter, depois da partida.

Felipe fez referência ao time que joga com os amigos de forma amigável no Rio de Janeiro. Neste domingo, o Botafogo amargou a sexta derrota consecutiva no Brasileirão.

