Felipe Neto, Castanhari e Nyvi Estephan afirmam ter dados pessoais alterados de forma ilegal em plataforma do SUS

Os youtubers Felipe Neto, Felipe Castanhari e Nyvi Estephan relataram nesta quarta-feira (27), pelas redes sociais, que tiveram seus dados alterados ilegalmente no sistema cadastral do SUS, que está sob responsabilidade do Ministério da Saúde (MS).

Em nota, o Ministério da Saúde disse que “as alterações indevidas foram corrigidas” e que os acessos dos usuários que fizeram a modificação dos dados “foram bloqueados pelo Departamento de Informática da pasta (DataSUS)”. A pasta não deu mais detalhes sobre os usuários que estariam por trás das mudanças, mas disse que “tomará medidas adequadas para apuração e mitigação do ocorrido”.

Segundo o casal Castanhari e Nyvi, termos pejorativos e sexistas foram escritos no lugar de seus nomes nos comprovantes eletrônicos de vacinação contra Covid-19 que obtiveram pelo aplicativo oficial do MS, o Conecte SUS.

“No cadastro geral, meu nome estava correto, pois utilizo o SUS desde a minha infância, tenho o cartão nacional de saúde com meu nome correto e jamais tive algum problema similar. A ofensa vinha somente quando eu tirava o certificado, e não existia nenhuma opção de alterar pelo aplicativo” contou Nyvi ao G1.

Ao compartilhar o caso no Twitter, o também youtuber Felipe Neto respondeu à publicação de Castanhari revelando que seus dados também teriam sido manipulados e seu óbito ilegalmente registrado no sistema do SUS.

Segundo a equipe de comunicação de Felipe Neto, o caso está sendo resolvido de forma administrativa, sem nenhum envolvimento do setor jurídico. A solicitação para que o cadastro do youtuber no SUS seja reativado já foi realizada e estão no aguardo da resolução do problema.







