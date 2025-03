Felipe Melo sugere Jardine na seleção brasileira, e Denílson pede Ceni: ‘Não tem rabo preso’

Quem deve suceder Dorival Júnior à frente da seleção brasileira? Na Confederação Brasileira de Futebol (CBF), os nomes de Jorge Jesus e Carlo Ancelotti têm a preferência de Ednaldo Rodrigues, presidente da entidade, para assumir o comando da equipe. No País, por outro lado, as opiniões estão divididas e há quem prefira nomes nacionais ao invés das apostas em estrangeiros. É o caso de Felipe Melo e Denilson, ex-jogadores e comentaristas do Grupo Globo.

Neste domingo, após a primeira rodada do Campeonato Brasileiro, os atletas opinaram sobre um possível nome para suceder Dorival no comando técnico, demitido na última sexta-feira após reunião na CBF. Felipe Melo, que encerrou sua carreira na última temporada, no Fluminense, apontou três nomes para assumir a seleção brasileira: André Jardine, Rogério Ceni e Renato Gaúcho.

“Esse debate do treinador estrangeiro é muito bom. Mas eu acho que temos treinadores brasileiros, material humano, muito bons para defender a seleção”, afirmou Felipe Melo, durante o programa Fechamento SporTV. “Temos que seguir dando oportunidades, tendo paciência. Temos Rogério (Ceni), Renato Gaúcho, (André) Jardine, que conhece seleção brasileira e está fazendo história no México.”

Jardine estava à frente da seleção brasileira na Olimpíada de Tóquio, em 2021, em que conquistou a segunda medalha de ouro da história do futebol masculino. Matheus Cunha, titular com Dorival Júnior, passou a ganhar oportunidades após o pódio nos Jogos Olímpicos, lançado pelo treinador do América do México.

Renato Gaúcho, que já foi cotado para assumir a seleção brasileira nos últimos anos, afirmou nesta semana que ainda mantém o sonho de chegar ao cargo. “O treinador, independente de quem quer que seja, tem que ter o sonho de treinar a seleção brasileira desde que ele se garanta”, disse, em entrevista à ESPN. Desde que deixou o Grêmio, ao final da última temporada, está sem clube.

Ceni, por sua vez, também é a preferência de Denilson. No Bahia, o treinador foi a escolha do City Football Group assim que o conglomerado do Emirados Árabes Unidos assumiu o controle da SAF do clube baiano. “O Rogério Ceni, quando eu levanto a questão dele na seleção brasileira, além de tudo que falei sobre o comprometimento dele, é um treinador que não tem rabo preso com ninguém, pode dar um choque de realidade na seleção”, afirmou o comentarista.

Rogério Ceni iniciou a carreira como treinador no São Paulo, em 2017, mas foi demitido após resultados ruins no início da temporada. Desde então, teve destaque à frente do Fortaleza, desde a Série B, em 2018, e pelo Flamengo, campeão brasileiro em 2020. Teve breve passagem pelo Cruzeiro, no ano de rebaixamento da equipe, e desde 2023 comanda a Bahia.

Neste domingo, Ceni chegou à sua centésima partida à frente do Bahia, contra o Corinthians, em empate por 1 a 1 pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Nesta temporada, conquistou seu primeiro título no comando da equipe (Campeonato Baiano) e levou o Bahia à fase de grupos da Libertadores.