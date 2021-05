Felipe Melo revela o motivo de não ter recebido a taça de vice do Paulistão

Depois da polêmica sobre a taça de vice-campeão do Paulistão, Felipe Melo resolveu se pronunciar nesta terça-feira (25) por meio de uma nota divulgada em seu perfil do Instagram.

O volante esclareceu o motivo de não ter ido buscar ou ter recebido a taça de vice-campeão do Campeonato Paulista, no último domingo (23), após derrota por 2 a 0 para o São Paulo no Morumbi. Após o jogo e a premiação, o zagueiro Gustavo Gómez foi quem pegou a taça e levou ao vestiário.

Felipe Melo alegou que alguns jogadores do alviverde paulista receberam por engano a medalha de campeão e que posteriormente foram autorizados a descer para o vestiário.

“Diante de toda falácia, venho esclarecer que, um jogador do São Paulo aproximou-se para receber um prêmio individual e posterior a este fato, alguns jogadores do Palmeiras receberam a medalha de campeão de maneira errônea pela própria organização do evento, no qual, eu fui um deles. Imediatamente, após estarmos com as medalhas no peito, recebemos o pedido para devolve-las”, explicou.

“Considerando o transtorno e constrangimento que estávamos passando com o pedido de devolução das medalhas, nosso diretor de Futebol Anderson Barros, pediu para que eu fosse para o vestiário e lá receberia a medalha correta”, continuou.

“Diante de toda confusão instaurada, o presidente do Palmeiras encaminhou-se até o presidente da federação, o qual pegou o troféu e deu nas mãos do Gustavo Goméz, que terminou a partida como capitão da equipe”, completa o volante (veja a nota na íntegra abaixo).

Leia o comunicado na íntegra:

Algumas pessoas da mídia querem me difamar sobre o fato de eu não ter recebido o troféu de segundo colocado.

Com isso, vou esclarecer o que aconteceu para desfazer as falas covardes e maliciosas usadas para me atacar de forma totalmente injusta.

Em toda minha carreira eu enfrentei situações bem piores dentro e fora de campo. Receber um troféu com a camisa do Palmeiras é sempre motivo de muito orgulho, independentemente da posição do clube na competição. Considerando que, receber o troféu de campeão o sabor é totalmente diferente.

Importante ressaltar que, quando eu recebo medalhas de segundo colocado, que foram bem poucas durante a minha carreira, faço questão de sair com ela no peito em respeito, principalmente, à instituição que defendo, vide minha atitude no Mundial de Clubes, Recopa e Supercopa.

Cheguei ao Palmeiras dizendo que faria história no clube que aprendi amar e certamente, entrei para as gloriosas páginas da Sociedade Esportiva Palmeiras e não me tornei um dos capitães da equipe apenas por aquilo que faço dentro de campo, mas também por tudo aquilo que brigo fora das quatro linhas pela Sociedade Esportiva Palmeiras.

Não será por falas maliciosas e covardes que vocês irão me jogar contra a verdadeira torcida do Palmeiras e principalmente contra o clube que eu amo. Espero ter sido claro. Avante Palestra.

