Felipe Melo ressalta cabeça no Palmeiras, elogia torcida do Boca e refuta jogar no River: ‘É como o Corinthians’

Em entrevista concedida à Tyc Sports, da Argentina, Felipe Melo falou sobre seu futuro no Palmeiras e respondeu aos jornalistas argentinos se enxerga o Boca Junior ou River Plate como seu próximo clube.

“Estou muito feliz aqui [Palmeiras], meu contrato termina no dia 31 de dezembro, não sei o que vai acontecer. Gostaria muito de ficar e jogar aqui [no Brasil] mais um ou dois anos e sair do futebol ”, disse o zagueiro.

Não é segredo que o volante brasileiro já falou sobre o carinho que tem pelo Boca e principalmente pela torcida xeneize. Apesar de definir o alviverde paulista como sua prioridade, o jogador disse que consideraria uma possível proposta do clube argentino.

“Tenho que deixar claro que amo o Palmeiras, mas temos que ver o que vai acontecer após 31 de dezembro. Se o Palmeiras não me quiser no final [do contrato] e se o Boca for o time que me deseja, eu poderia avaliar ”, revelou.

“Quando eu era pequeno vi um jogo em que o Boca tinha Schiavi, que chutava forte e gostei muito dele.” Além disso, ele garantiu que quando viu os torcedores xeneizes seu fanatismo cresceu mais. “O torcida faz a diferença”, disse ele.

Questionado se jogaria do River Plate, clube que Melo ajudou a eliminar na semifinal da última Copa Libertadores, o volante foi taxativo: “Não jogo, não vou. É igual ao Corinthians, também não vou jogar lá. […] Eu tenho verde no meu sangue e isso não é porque não gosto do Corinthians, mas por respeito [ao Palmeiras]. Se amo o Palmeiras, como vou jogar no maior rival? Boca é uma equipe que eu gosto, nunca joguei lá, mas gosto do Boca”.

Apesar de deixar claro que não jogaria no River, o brasileiro rasgou elogios ao treinador do Milionário, Marcelo Gallardo. Outro ponto a ser ressaltado na fala de Felipe Melo é uma possível vontade se seguir no futebol como treinador após sua aposentadoria.

“Para mim, o Doll está acima de todos na América do Sul, ele é um grande treinador”, elogiou.

“Quando eu deixar o futebol e tentar ser treinador, com certeza estudarei tudo o que o Gallardo faz”, completou.

