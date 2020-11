Felipe Melo passa bem após cirurgia, tem alta e já inicia trabalho de recuperação

O volante Felipe Melo, do Palmeiras, teve alta hospitalar nesta terça-feira e já está em casa, onde iniciou o trabalho de recuperação, após ser submetido, na segunda-feira à noite, a uma cirurgia no tornozelo esquerdo, fraturado no jogo com o Vasco, domingo, em São Januário, no Rio.

A previsão de retorno do departamento médico do Palmeiras é de três a quatro meses, mas o próprio Felipe Melo, em uma vídeo nas redes sociais de sua esposa, prometeu retornar antes aos gramados.

A lesão ocorreu aos 34 minutos do segundo tempo de forma involuntária. Zé Rafael empurrou Neto Borges, que caiu em cima da perna esquerda de Felipe Melo, causando a lesão. O Palmeiras já havia feito as cinco substituições e o volante deixou o gramado amparado por membros da comissão técnica e companheiros de equipe.

No banco de reservas, após fazer gelo no local da contusão para diminuir o inchaço, o departamento médico do Palmeiras disponibilizou uma bota ortopédica para que Felipe Melo se dirigisse até o vestiário de São Januário.

Sempre com uma postura de liderança dentro do elenco palmeirense, Felipe Melo, depois de atuar como zagueiro nos tempos de Vanderlei Luxemburgo, voltou a jogar como volante e tinha total confiança do técnico Abel Ferreira, que o elogiou muito após o jogo de volta das oitavas de final contra o Red Bull Bragantino, quinta-feira passada, no Allianz Parque.

Sem poder contar com Felipe Melo, o técnico português deve colocar a partir de agora no time titular o volante Danilo, tendo como reserva Patrick de Paula, que perdeu espaço na equipe nos últimos jogos.

Felipe Melo é o segundo jogador do Palmeiras que sofre uma grave lesão nos últimos dias. O atacante Wesley, um dos destaques da temporada, teve uma ruptura no menisco esquerdo durante a partida contra o Red Bull Bragantino.

