Felipe Melo é expulso após agredir funcionário do Atlético-GO em derrota do Fluminense

O Fluminense perdeu por 2 a 1, de virada, para o Atlético-GO, na noite deste sábado, no Maracanã, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. O gol da vitória do time rubro-negro foi marcado aos 49 minutos do segundo tempo, com Zuleta, fazendo o zagueiro Felipe Melo “perder a cabeça”.

Após a bola balançar as redes, o jogador tricolor, que estava no banco de reservas, se desentendeu com membros da comissão técnica adversária e acabou expulso. Com forte empurrão, ele jogou ao chão um assessor de imprensa do time goiano que comemorava o triunfo na beira do campo.

O clima já era tenso antes disso, com gritos e xingamentos da torcida contra o técnico Fernando Diniz. O lateral Guga, também do Fluminense, havia sido punido com o cartão amarelo. Ele deu um tapa em uma câmera da transmissão do jogo ao ser gravado reclamando da arbitragem.

O clube carioca vive situação complicada na tabela. Com apenas uma vitória em nove rodadas, tem seis pontos, na 17ª colocação, e agora está na zona de rebaixamento. O Atlético-GO deixa o Z-4, pulando para a 13ª posição, com oito.

Pela décima rodada do Brasileirão, o Fluminense volta a campo na quarta-feira diante do Cruzeiro, no Mineirão, às 21h30 (horário de Brasília). O Atlético-GO, no mesmo dia, recebe o Criciúma às 19h.