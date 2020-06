Felipe Melo é condenado a indenizar comentarista que chamou de ‘corno’

Uma longa disputa judicial entre o jogador do Palmeiras Felipe Melo e o jornalista Renato Maurício Prado chegou ao fim esta semana, após sete longos anos de disputas nos tribunais.

Segundo o UOL, tudo começou quando, em 2013, o ex-comentarista do Sportv ironizou em sua coluna em “O Globo” de um possível interesse do Flamengo na contratação do volante, que vestia a camisa do Galatasaray à época.

“Nunca jogou bulhufas. Que fique bem longe do Fla! Está aí o tipo de jogador que só traz problemas, nunca soluções. E ainda é caro! Vade retro!“, disse RMP em 2013.

O camisa 30 do verdão se revoltou e fez um post nas redes sociais: “corno mais famoso que existe da imprensa esportista”.

A parada não acabou nas trocas de mensagens. Pouco depois, Felipe Melo entrou na justiça contra Renato e ganhou o processo, obrigando o jornalista a lhe indenizar no valor de R$ 3 mil. Prado recorreu da decisão de primeira instância e ganhou. O tribunal então condenou Felipe Melo a indenizar o comentarista em R$ 20 mil por danos morais.

Depois de anos e de uma troca incessante de tentativas de recursos, o processo foi encerrado e a sentença foi publicada. Com a correção monetária, o volante do Palmeiras terá que pagar ao jornalista um montante de R$ 54.957,98, em até 15 dias. Com o veredicto transitou em julgado, não cabe mais nenhum tipo de recurso por parte da defesa do jogador.

