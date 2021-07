Felipe Melo, do Palmeiras, esclarece acusações sobre ter perfil fake e promete: ‘Serão processados’ Volante palmeirense postou uma foto e explicou que a pessoa em questão é seu amigo, estilista, grafiteiro e designer. Entenda o caso

Na tarde desta sexta-feira (9), o jogador Felipe Melo, do Palmeiras, teve seu nome citado pelo site Diário do Centro do Mundo por, segundo o veículo, ter criado uma conta fake na internet para, ainda segundo a página, elogiar a si. A teoria teria, conforme aponta o DCM, surgido no Twitter, quando perfis teriam notado semelhanças entre o perfil de Felipe e o suposto fake, de nome @HayalaGarcia.

Algumas horas depois, Felipe fez uma postagem no Twitter e esclareceu que o amigo, mencionado erroneamente como fake, é estilista, grafiteiro e designer, e muito seu amigo. Melo ainda aproveitou o post para comunicar o site e alguns outros perfis que eles serão acionados na justiça por conta do episódio.

O meu amigo @HayalaGarcia virou fake. Estilista, grafiteiro e designer FANTASMA. O veículo que inventou e essa canalhice e os que compartilharam serão devidamente processados. Tentaram me jogar contra meus companheiros de clube. Vão responder pela mentira! pic.twitter.com/Dy2oYQ71q3 — Felipe Melo (@_felipemelo_) July 9, 2021

Felipe Melo, e o Palmeiras, voltam a campo neste sábado, às 16h30, no Allianz Parque, diante do Santos, pelo Campeonato Brasileiro.

