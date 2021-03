Felipe Melo diz que Luan não é maldoso, destaca força defensiva e cita hino Capitão deu apoio ao zagueiro após expulsão e fez questão de valorizar a boa atuação do setor defensivo

Após a vitória na primeira parte da final da Copa do Brasil, o volante Felipe Melo preferiu citar a força defensiva do clube após perder Luan no segundo tempo e relembrou a expulsão contra o próprio Grêmio na Libertadores de 2019. O capitão enalteceu a entrega do time e o bom desempenho da defesa que, mesmo com um a menos em campo, foi fundamental para conquistar a vitória.

– Há de ressaltar a entrega da equipe, já aconteceu algumas vezes comigo, inclusive neste campo aqui. Na Libertadores [em 2019] quando fui expulso, achei injusta a expulsão, e todos correram por mim. Hoje, independente de qualquer coisa, temos de ressaltar o espírito de luta e união – destacou o camisa 30.

E MAIS:

Melo afirmou que o zagueiro Luan não é maldoso, mas que esse tipo de lance (cotovelada) acontece no futebol. O jogador afirmou que o elenco está empenhado para entrar na história do clube, reiterou a união dos companheiros dentro de campo e até fez questão de citar parte do hino do clube para valorizar o setor defensivo.

– Corremos pelo Luan, nosso amigo, nosso companheiro, que está todo dia nesta luta para continuar fazendo história. Ele não é maldoso e são coisas do futebol. Mostramos nossa união e o poder de ser aguerrido. Hoje mostramos o que fala o início do hino do Palmeiras: defesa que ninguém passa. Todos que entraram deram conta do recado – reforçou.

Antes do jogo de volta da final da Copa do Brasil, o próximo compromisso do Palmeiras será na próxima quarta-feira (3), no clássico contra o Corinthians, na estreia do clube no Paulistão.

E MAIS:

Veja também