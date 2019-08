Felipe Melo critica expulsão contra o Grêmio: ‘Árbitro foi muito rigoroso’

Uma cena que não tem sido incomum em jogos do Palmeiras se repetiu aos 31 minutos do segundo tempo no duelo com o Grêmio, na noite desta terça-feira, em Porto Alegre. O volante Felipe Melo fez uma falta, recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso no jogo de ida da quartas de final da Copa Libertadores.

Mas, desta vez, o volante nem mesmo reclamou com o árbitro – ele cobriu o rosto com a camisa e começou a chorar, sendo consolado pelos companheiros e até mesmo pelo volante Maicon, do Grêmio.

“Eu vinha fazendo um bom jogo e deixar a equipe com um a menos em um jogo desse é bem complicado. O árbitro foi muito rigoroso nos dois cartões amarelos, sobretudo no segundo, falta muito normal de jogo. A torcida canta que a Libertadores é obsessão e isso passa para os jogadores. Chorei sim, foi um momento de desabafo. Homem chora. Tenho uma família por trás que torce por mim, quando deixo o time com um a menos de forma injusta dói bastante”, disse Felipe Melo.

Questionado se a vitória e o fato de o time ter jogado bem diminuiria sua tristeza, Felipe Melo afirmou que viu o replay do lance no vestiário e que o que amenizaria sua dor é ter visto “que o lance não era para cartão amarelo”.

Em sua entrevista, o técnico Luiz Felipe Scolari defendeu o volante e já avisou que não irá conversar com o jogador sobre mais uma expulsão. “Faltas para dois cartões amarelos? Olha, quem sabe uma pudesse ter sido dado o amarelo, mas as duas? Não concordo. Quando temos que cobrar, cobramos. Hoje não vou cobrá-lo por isso porque foi injusto.”