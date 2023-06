Felipe Melo contrata ex-governador cassado do RJ como advogado

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 19/06/2023 - 11:20 Compartilhe

Ex-governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel e sua mulher, Helena Witzel, são os novos advogados do jogador Felipe Melo, do Fluminense, e da esposa dele, Roberta Nagel.

Segundo o jornalista Ancelmo Gois, do ‘O Globo’, o jogador contratou o político para lidar com uma disputa judicial em que o casal enfrenta os proprietários de um imóvel localizado em São Paulo, alugado na época em que o atleta atuava pelo Palmeiras.

Passado conturbado

Wilson Witzel, que esteve à frente do governo do Rio de Janeiro entre 2019 e parte de 2020, foi destituído do cargo de governador por meio de impeachment. Ele foi denunciado por corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa.

Na época do caso, Witzel foi acusado também de comandar um esquema de corrupção na área da saúde, durante a construção de hospitais de campanha contra a Covid-19.

