Felipe Melo aprova clássico com ‘futebol raiz’ e exalta entrega do Palmeiras contra São Paulo Volante enalteceu a postura tática do time e confia no título do Verdão no Morumbi

A primeira partida da final do Paulistão terminou em um empate sem gols entre Palmeiras e São Paulo. Na saída de campo após o jogo, o volante Felipe Melo falou sobre a postura adotada pelo Verdão no duelo disputado no Allianz Parque.

– A gente jogou contra uma das melhores equipes da América do Sul. É clássico e se decide nos detalhes. Há de se ressaltar nossa entrega em campo, nosso trabalho tático. É muito difícil jogar contra um time que toca bem a bola. Mas está tudo aberto – comentou o atleta.

Felipe também lamentou o fato de o Alviverde não ter marcado gols na primeira partida da decisão, em casa, embora ainda acredite que o time possa ser coroado com o título no confronto de volta:

– É normal numa final, ainda mais em clássico, um empate. Saímos chateados porque queríamos vencer, mas como já fizemos em outros carnavais, podemos fazer um bom resultado lá – ressaltou o volante.

Por fim, questionado sobre um desentendimento com um integrante da diretoria do São Paulo, que aconteceu no intervalo, o jogador minimizou o ocorrido:

– Sem isso (rusgas), não é futebol. Diretor do São Paulo gritando, diretor do Palmeiras gritando. Faz o futebol bonito. Sou do tempo de Edmundo aqui no Palmeiras. Sabiam vender o espetáculo. Hoje tem muito mimimi. Clássico é bonito dessa forma. Futebol raiz! – encerrou.

O Palmeiras enfrenta o São Paulo novamente no próximo domingo (23), às 16h (horário de Brasília), no estádio do Morumbi. Com uma simples vitória, o Verdão garante o título. Se empatar outra vez, a decisão vai para os pênaltis.

