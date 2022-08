Felipe Melo admite falhas do Fluminense na derrota para o Inter: ‘Pecamos em algumas coisas’

admin3 14/08/2022 - 21:15 Compartilhe

O Fluminense foi dominado na derrota por 3 a 0 para o Internacional. Após o revés, o volante Felipe Melo admitiu que o time cometeu erros inadmissíveis para um time que quer ser campeão. Além disso, também afirmou que o momento não é de lamentações, uma vez que a equipe tem uma decisão na próxima quarta-feira.

– Foi um dia que não deu nada certo. Pecamos em algumas coisas. Mas vou deixar bem claro que quando se ganha não é o melhor time e, quando se perde, não é o pior – declarou Felipe Melo em entrevista ao “Premiere”. E finalizou:

– Temos uma decisão na quarta-feira em que o Maracanã estará completamente lotado. Vamos levantar a cabeça e entender que para um time que quer ser campeão não podemos cometer erros, que cometemos hoje. Vamos fazer de tudo para encarar lá (Maracanã) como uma decisão. Coisa que hoje não fizemos aqui.

Com a derrota, o Fluminense ainda está no G4 do Brasileirao. Mas desceu para a quarta posição na classificação. Na próxima rodada, o Tricolor vai enfrentar o Coritiba.

E MAIS:

E MAIS: