Felipe Melo admite atuação ruim, mas celebra novo jogo do Palmeiras sem tomar gol

O volante Felipe Melo, do Palmeiras, celebrou neste domingo a vitória por 1 a 0 do time sobre o Fortaleza, pelo Campeonato Brasileiro, no Castelão. Apesar de reconhecer que a atuação não foi boa, o jogador disse que o importante foi somar os três pontos para continuar na briga pela liderança da competição e também manter a defesa por mais um jogo sem sofrer gols.

“A gente sabia da dificuldade que seria. O resultado muito importante, lutamos até o final. Tecnicamente fomos aquém do que a gente pode, mas a entrega foi maior”, disse Felipe Melo em entrevista à TV Globo. O Palmeiras ganhou por 1 a 0 com gol do atacante Willian, marcado já no segundo tempo. O time chegou à quarta vitória consecutiva, sequência construída depois da chegada do técnico de Mano Menezes.

Felipe Melo ressaltou também o bom momento defensivo. “Foi mais um jogo sem tomar gols. Vamos nesta sequência”, elogiou. O Palmeiras acumula vitórias sobre Goiás, Fluminense, Cruzeiro e Fortaleza, dos quais nestes três últimos compromissos o time não levou gols. O atual campeão brasileiro soma agora 42 pontos, ante 45 do líder do Brasileiro, o Flamengo.

O Palmeiras volta aos treinos na tarde desta segunda-feira, na Academia de Futebol. O próximo compromisso será na quinta-feira à noite, contra o CSA, no estádio do Pacaembu. A partida não será no Allianz Parque porque a arena estará reservada para receber o show da banda americana Bon Jovi.