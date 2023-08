Felipe Meligeni tem o melhor ano da carreira em premiação; veja quando o tenista já ganhou

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 30/08/2023 - 20:12 Compartilhe

Felipe Meligeni vive o melhor momento de sua carreira. Com quatro vitórias seguidas no US Open, contando o qualificatório e a chave principal, o tenista brasileiro se garantiu na segunda rodada do Grand Slam e enfrenta nesta quinta-feira, 31, o argentino Sebastian Baez, atual número 32 do mundo, em busca da vaga na terceira rodada. O bom desempenho nas quadras americanas também é um refletido nos aspecto financeiro. Com a vaga na segunda rodada, Felipe garantiu US$ 123 mil, que é quase R$ 600 mil na cotação atual.

O ano de 2023 é muito positivo para o tenista no aspecto financeiro. Levando em conta apenas torneios organizados pela ATP (Associação de tenistas homens), Felipe Meligeni já ganhou em premiação na temporada, sem levar em conta o valor do US Open, US$ 251 mil, cerca de R$ 1,2 milhão. Desta forma, a participação de Meligeni no Grand Slam dos Estados Unidos já representa quase metade do valor recebido pelo tenista no ano em premiação.

Caso vença Sebastian Baez nesta quinta-feira, o total ganho por Felipe Meligeni nos Estados Unidos sobe para US$ 191 mil, cerca de R$ 949 mil. O US Open é um dos maiores torneios na temporada da tênis e, consequentemente, um dos que melhor paga as premiações. Com isso, o bom desempenho na chave de simples dá uma segurança para o tenista nas próximas semanas da temporada.

“Esse resultado é bom em vários aspectos. No financeiro é a tranquilidade. Quando você não é um dos tops no mundo do tênis, você joga e precisa fazer contas para pagar suas obrigações e viagens. O Felipe sabe que esse é o cenário dele. A segunda rodada já garante uma tranquilidade”, comentou Fernando Meligeni, ex-tenista e tio de Felipe, ao analisar o desempenho do brasileiro no US Open.

Após a vitória na estreia da carreira em uma chave principal de simples de um Grand Slam, Felipe Meligeni entra em quadra como franco atirador. O brasileiro ocupa a posição de número 168 do ranking mundial e terá como adversário na segunda rodada o número 32. Contudo, embalado pelas quatro vitórias seguidas em Nova York deixam o brasileiro com possibilidade de se imaginar entre os 32 melhores tenistas do torneio.

PREMIAÇÃO DA CARREIRA

Além de disputar o torneio de simples nas competições, Felipe Meligeni compete em torneios na chave de duplas e conseguiu seus dois títulos na carreira profissional, em competições de nível ATP, atuando ao lado do compatriota Rafael Matos. Com o desempenho nas duplas, Meligeni faz seu total ganho em premiação saltar ainda mais.

Durante os sete anos de carreira profissional, Felipe Meligeni já ganhou de premiação um total de US$ 684 mil, mais de R$ 3,3 milhões de reais. Desta forma, o prêmio de cerca de R$ 600 mil é quase 20% do total já conquistado na carreira do tenista.

