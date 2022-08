Felipe Meligeni, Pucinelli e Daniel Silva conhecem chave no quali do US Open

Parceria Lance & IstoÉ 22/08/2022 - 16:50 Compartilhe

Os três brasileiros classificados para a disputa do torneio qualificatório do US Open, os paulistas Felipe Meligeni Alves, Matheus Pucinelli e Daniel Silva conheceram nesta segunda-feira sua chave a caminho de vaga inédita da chave principal.

Número 2 do Brasil e 145º do mundo, o campineiro Felipe Meligeni Alves estreia contra o russo Pavel Kotovo, 12º favorito na chave e 113º do mundo. Os dois tenistas nunca se enfrentaram no circuito profissional.

Se avançar, Felipe Meligeni tenta vaga na final do quali contra o vencedor do duelo entre o austríaco Sebastian Ofner e o alemão Yannick Hanfmann.

Número 3 do Brasil e 208º do mundo, o paulistano Daniel Dutra da Silva encara na estreia o alemão Maxilimian Marterer, 157º, a quem nunca enfrentou no circuito profissional.

Se vencer, Daniel Silva encara o vencedor do duelo entre o argentino Tristan Tirante e o espanhol Carlos Taberner.

Número 4 do Brasil e 214º do mundo, o também campineiro Matheus Pucinelli de Almeida, encara o francês Enzo Couacaud, 194º, a quem o brasileiro enfrentou uma vez no saibro de Santiago em 2021 e venceu em 6/1 6/1.

Se vencer, Pucinelli encara o vencedor do duelo entre o americano Bradley Klahn e o alemão Jan Lennard Struff.

