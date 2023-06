Felipe Meligeni e Thiago Wild ficam a uma vitória da chave principal de Wimbledon

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 28/06/2023 - 18:03 Compartilhe

O Brasil está muito perto de ter três representantes na chave de simples do Torneio de Wimbledon, o terceiro Grand Slam da temporada. Thiago Monteiro já está garantido e Thiago Wild e Felipe Meligeni Alves precisam de somente mais uma vitória no qualificatório para se garantirem após vencerem bem seus jogos desta quarta-feira.

Segundo melhor brasileiro no ranking da ATP, Wild voltou a jogar bem e passou com merecimento na batalha com o francês Pierre-Hugues Herbert, parciais de 7/5 e 7/6 (7/4). Apostando no saque forte – anotou 13 aces na partida – o brasileiro somou seu seguido 2 a 0 em Wimbledon e espera repetir o bom desempenho que teve em Roland Garros.

Na terra batida de Paris, Wild furou o qualificatório e ainda foi até a terceira rodada, quando caiu após cinco sets em jogo equilibrado com o japonês Yoshihito Nishioka. Agora ele espera repetir o feito na grama de Londres.

Para Meligeni, o qualificatório em Londres tem sido de superação. Ele jamais havia vencido um jogo na grama no circuito e agora já soma dois triunfos. Depois de passar pelo canadense Vasek Pospisil – tem um título de duplas em Wimbledon -, agora ele superou o experiente uruguaio Pablo Cuevas, que já foi 19 do mundo, com vitória por 6/4 e 7/6 (7/3).

Wild tentará chegar à chave principal do segundo Grand Slam seguido – disputou Roland Garros – em confronto com o chileno Marcelo Barrios Vera nesta quinta-feira. Já Meligeni terá pela frente uma pedreira. Ele enfrentará Radu Albot, da Moldávia, quinto favorito do qualificatório.

MARCELO MELO PERDE

A festa verde e amarelo em Wimbledon não se repetiu no jogo de Marcelo Melo e o australiano John Peers contra os argentinos Andrés Molteni e Máximo Gonzálex. Apesar de lutar muito, a dupla do brasileiro acabou eliminada nas oitavas de final do Torneio de Maiorca com 6/7 (5/7), 6/3 e 5/10.

