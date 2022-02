Felipe Meligeni é superado na estreia do Rio Open Campineiro não foi páreo para sérvio

Felipe Meligeni, número 224 do mundo e convidado da organização, foi superado, na noite desta segunda-feira, na primeira rodada do Rio Open, torneio ATP 500 realizado no Jockey Club do Rio de Janeiro.

O número três do país caiu diante do qualifier sérvio Miomir Kecmanovic, 70º colocado, por 6/3 6/0 após 1h04min de duração na quadra central Guga Kuerten.

Felipe foi quebrado logo no segundo game, devolveu a desvantagem a seguir, mas tornou a ser quebrado pouco depois. Kecmanovic, que fez oitavas de final no Australian Open, fechou por 6/3 e abriu confortáveis 4 a 0 na segunda etapa.

O campineiro não conseguiu empolgar o público que aos poucos foi deixando as arquibancadas no fim da noite. Ele levou mais uma quebra no quinto game e acabou sofrendo um pneu.

Saiba mais