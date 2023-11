Felipe Massa vence primeira corrida da Stock Car na carreira em etapa de Cascavel

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 26/11/2023 - 15:17 Para compartilhar:

Felipe Massa foi o vencedor da segunda corrida da Stock Car na 11ª etapa, no Autódromo Internacional Zilmar Beux, em Cascavel (PR), neste domingo. Foi a primeira vitória na carreira do piloto da Lubrax Podium na modalidade, em que corre desde 2021. Átila Abreu (Pole Motorsport) e Ricardo Maurício (Eurofarma) fecharam o pódio.

Lucas Foresti foi quem puxou o pelotão, por ter terminado a primeira prova em décimo. A briga da corrida 2 já começou com o carro de Gianluca Petecof (Full Time) avariado na traseira. Thiago Camilo, que disputa o título, teve o capô levantado, mas seguiu “às cegas” até os boxes, para reparar e tentar voltar para a pista. Apesar do esforço, não deu para Camilo, que viu ali o final da prova. Petecof, logo depois, também teve que deixar a pista.

No começo da corrida 2, Gabriel Casagrande (A.Mattheis Vogel) viu Daniel Serra (Eurofarma) e Rubinho (Mobil Full Time) avançarem para a parte da frente do pelotão. O líder do campeonato ficou para trás. Mais na frente, Felipe Massa ultrapassou Lucas Foresti e buscou diferença de três milésimos de segundo para defender a liderança.

Aberta a janela de boxes, o corredor congestionou com muitos carros parando ao mesmo tempo. Massa seguiu para defender a liderança de Foresti, que parou logo em seguida e quase estourou o limite de velocidade dos boxes. Casagrande parou, mas não pôde reparar uma avaria na parte traseira do carro. Posteriormente, a parada de Massa o atrasou, com abastecimento e troca de um pneu. Ainda assim, ele voltou na liderança.

No meio do pelotão, Rubinho, Dudu, Felipe Baptista e Rafael Suzuki estavam colados. Foi na corrida 2 da primeira etapa em Cascavel neste ano que Dudu Barrichello conquistou a primeira vitória na Stock Car. Porém, Rubinho teve problemas físicos e recolheu o carro, faltando nove minutos para o fim, deixando a briga por posições. Depois, Rubinho explicou que o volante hidráulico não respondeu mais a partir da quinta volta, o que o desgastou demais. “É impossível, dei ainda 12 ou 13 voltas, mas não tinha o que fazer. É uma pena”, lamentou o atual campeão.

Na frente, Felipe Massa viu Átila Abreu e Ricardo Zonta passarem por Lucas Foresti. O piloto da Lubrax Podium ganhou ainda mais vantagem. A disputa pelo pódio ganhou emoção com a aproximação de Ricardo Maurício. Na última volta, Massa consagrou a vitória com uso do push e levou o troféu de primeiro lugar pela primeira vez na Stock Car.

RESULTADO FINAL DA CORRIDA 2 EM CASCAVEL:

1º – Felipe Massa

2º – Átila Abreu

3º – Ricardo Maurício

4º – Ricardo Zonta

5º – Gaetano Di Mauro

6º – Lucas Foresti

7º – Daniel Serra

8º – Enzo Elias

9º – Julio Campos

10º – Felipe Baptista





11º – Dudu Barrichello

12º – Allam Khodair

13º – Rafael Suzuki

14º – Bruno Baptista

15º – Sergio Jimenez

16º – César Ramos

17º – Gabriel Casagrande

18º – Nelson Piquet Jr.

19º – Matías Rossi

20º – Guilherme Salas

21º – Denis Navarro

22º – Lucas Kohl





23º – Cacá Bueno

24º – Tony Kanaan

25º – Felipe Fraga

26º – Marcos Gomes

27º – Rodrigo Baptista

28º – Rubens Barrichello

29º – Gianluca Petecof

30º – Thiago Camilo

