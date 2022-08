Felipe Massa comenta ida de Alonso à Aston Martin: ‘Decisão estranha’

Ex-parceiro de Fernando Alonso na Ferrari, Felipe Massa comentou a ida do espanhol para a Aston Martin em 2023. Em entrevista à televisão britânica Sky Sports, o brasileiro alegou que não entendeu a escolha do piloto. Ele também afirmou que o bicampeão mundial de Fórmula 1 tende a dividir a equipe quando não é o centro do projeto.







“Fernando é um piloto incrível, tive a chance de ser companheiro de equipe com ele por um longo tempo na Ferrari. Aprendi muito com ele. Ele é, na minha opinião, um dos melhores pilotos da Fórmula 1. Foi um pouco estranho ouvir essa decisão, assinar com a Aston Martin”, disse Massa.

Na última segunda-feira (01), Alonso foi anunciado como substituto de Sebastian Vettel na Aston Martin. O alemão tetracampeão vai se aposentar ao término do ano e o espanhol vai suprir sua ausência. Para Felipe, a equipe vai crescer com a contratação de Fernando, mas o bicampeão pode não ser feliz na escuderia.

“Acho que a Aston Martin tem muito a ganhar com Fernando lá. Não sei se Fernando tem muito a ganhar por estar lá na Aston Martin, na minha opinião. O mais importante para o Fernando é ter um carro competitivo, mostrar do que é capaz. Mas não acho que se as coisas continuarem como estão agora, Fernando lutando pela 10ª, 11ª, 12ª posição, não acho que será realmente interessante para ele”, analisou.

Segundo Massa, Alonso é um dos pilotos mais inteligentes e talentosos da F1, mas pode dividir uma equipe quando não é o centro das atenções. “O único problema que ele tem é dividir um time no meio. Nunca tive problemas em trabalhar ou conversar com ele, mas ele sempre conseguiu colocar tudo do seu lado e dividir o time um pouco no meio. Se ele tem um carro competitivo, ele definitivamente pode ajudar muito a equipe. Mas se ele não tiver um carro competitivo, ele pode realmente ser um problema”, finalizou.