Edição Da Semana

Parceria Lance & IstoÉi Parceria Lance & IstoÉ - https://istoe.com.br/autor/parceria-lance-istoe/ 18/03/2023 - 5:00 Compartilhe







O Santos prepara dois jogadores para a sequência de 2023. Trata-se do lateral Felipe Jonatan e do volante Rodrigo Fernández, que sofreram com lesões no início do ano e passaram até a ganhar espaço na escalação titular do técnico Odair Hellmann.

Ambos foram ausência em boa parte do Paulistão, competição em que o Peixe acabou eliminado ainda na fase de grupos. Agora com ‘tempo livre’ até o pontapé inicial de competições como Brasileirão, Copa do Brasil e Copa Sul-Americana, eles trabalham para aperfeiçoar a forma física e se adaptarem ao esquema de jogo de Odair.

+ Vasco faz proposta por jogador do Boca, Artur abre o jogo sobre interesse do Palmeiras… O Dia do Mercado!

Em decorrência de um quadro de lombalgia, Felipe Jonatan foi desfalque do Santos desde a reta final de 2022. Ele retornou ao time somente em meados de fevereiro e perdeu a pré-temporada de janeiro. No ano, o lateral-esquerdo soma cinco jogos e uma assistência.

Fernández passou por um processo de reequilíbrio muscular e foi ausência nas duas primeiras partidas do Estadual. Após o retorno à equipe, o uruguaio ainda sofreu uma lesão muscular e voltou a ser desfalque. Ele disputou sete partidas na temporada e foi o substituto imediato do volante Sandry.

Recuperada, a dupla faz parte do novo time titular trabalhado por Odair no decorrer desta semana. Ainda sem todos os atletas do elenco à disposição, o treinador pretende ’embalar’ uma formação tática inédita com a seguinte escalação: João Paulo; João Lucas, Messias, Eduardo Bauermann e Felipe Jonatan; Camacho, Rodrigo Fernández, Dodi e Lucas Lima; Lucas Barbosa e Marcos Leonardo.

O Santos tem um jogo-treino marcado para a manhã deste sábado, no CT Rei Pelé. O adversário do Alvinegro Praiano será o Flamengo-SP.





E MAIS:



E MAIS:

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias