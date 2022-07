Felipe Gustavo garante vaga na final da 1ª etapa da Liga Mundial de Skate Street

Felipe Gustavo alcançou a quarta posição com uma somatória de 25 pontos e se garantiu como representante brasileiro na decisão da primeira etapa da Liga Mundial de Skate Street (SLS, sigla em inglês), neste sábado, em Jacksonville, na Flórida (EUA).

Após ter lesionado o joelho antes do aquecimento, Felipe deu a volta por cima apesar das limitações e conseguiu competir. De quebra, ainda anotou três notas acima dos 8 pontos.

O americano Nyjah Huston, com 26 pontos na somatória, se classificou na primeira posição, seguido do japonês Yuto Horigome, com 25,9, que conquistou a maior nota do dia com um 9,5 em sua manobra derradeira.

Shane O’Neill, Gustavo Ribeiro, Deshawn Jordan, Vincent Milou e Sora Shirai, completam a lista dos skatistas classificados para a final, ser disputada neste domingo.