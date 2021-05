Felipe Gedoz fala sobre fase positiva no Remo e quer jogo da vida contra o Atlético-MG na Copa do Brasil Meia passa por ótima fase com a camisa do Leão

Principal nome do Remo, o meia Felipe Gedoz, ex-Athletico, Goiás, Vitória e Club Brugge, da Bélgica, destacou a fase positiva que vive com a camisa do clube. Segundo o jogador, tudo que tem acontecido com ele é consequência de um trabalho forte que tem feito nos últimos meses.

Começou o Brasileirão! Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!



– O Remo é um clube que tenho muito carinho e estar aqui tem sido muito especial. Tenho trabalhado muito para continuar honrando e melhorando meus números com a camisa do clube. Vou me dedicar ao máximo neste segundo semestre para continuar crescendo de produção no clube. – disse.

VEJA TABELA E SIMULE AS PRIMEIRAS RODADAS DO BRASILEIRÃO 2021

E MAIS:

Gedoz ainda destacou o desejo do elenco em fazer um grande jogo contra o Atlético-MG pela Copa do Brasil, na quarta-feira (2).

– O Atlético tem uma grande equipe e temos que estar preparados para fazer uma partida perfeita contra eles, sem erros e de muita intensidade. O grupo sabe da responsabilidade que terá durante os noventa minutos. – finalizou.

E MAIS:

Veja também