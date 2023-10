Felipe Fraga supera Matías Rossi e faz a pole da Stock Car na etapa de Buenos Aires

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 07/10/2023 - 11:19 Compartilhe

Felipe Fraga vai largar na ponta na nona etapa da Stock Car, no Autódromo Oscar y Juan Galvez, em Buenos Aires, no domingo, dia 8. O piloto da Blau Motorsport fez a pole neste sábado. É a 10ª vez que ele puxa o pelotão na modalidade, e a segunda nesta temporada. O líder Gabriel Casagradnde (A.Mattheis Vogel) será o 3º. Gianluca Petecof (Full Time) divide a primeira linha com Fraga.

Com 17ºC, um pouco mais quente do que o previsto para o final de semana portenho, o autódromo de Buenos Aires teve testados as zebras e o novo asfalto, reparados há três meses. Agora, o circuito recebe a Stock Car pela quinta viagem. A categoria já correu em Buenos Aires em 2005 (vitória de Giuliano Losacco), 2006 (Ingo Hoffmann) e 2007 (Cacá Bueno). Depois, voltou ao país vizinho em 2017 para uma rodada dupla, com vitórias de Felipe Fraga e Rubens Barrichello.

Grupo 1 domina primeira parte do classificatório no Q1

O argentino Matías Rossi (Full Time) havia feito o melhor tempo nos treinos livres de sexta-feira. Na primeira etapa do treino, ele reduziu a volta em dois segundos, para 1m16s600. Do primeiro grupo, Felipe Fraga (Blau Motorsports) foi o destaque, com 1m16s438. O líder, Gabriel Casagrande, também esteve no topo, com 1m16s545.

O segundo grupo não teve desempenho favorável para qualificação ao Q2. Apenas Marcos Gomes (Cavaleiro Sports) e Dudu Barrichello (Mobil Full Time) conseguiram avançar. Eles ocuparam os lugares que Daniel Serra (Eurofarma) e Nelsinho Piquet (Crown Racing), do grupo 1, haviam conquistado na primeira parte do classificatório. Na estreia oficial, o uruguaio Santiago Urrutia, de 27 anos, não conseguiu colocar o carro da Scuderia Chiarelli no Q2.

Dudu Barrichello e Casagrande ‘empatam’, mas líder avança

Matías, Fraga e Casagrande mantiveram bons ritmos no começo do Q2. O argentino chegou a fazer o melhor tempo do grupo, com 1m16s932, mas foi superado por Gabriel Casagrande e, depois, por Tiago Camilo (Ipiranga Racing), que fez 1m16s760. Fraga cravou 1m16s617 para ser o melhor do grupo.

Rubens Barrichello (Mobil Full Time) teve o tempo prejudicado por uma curva errada. Ele abortou a volta e perdeu tempo, ficando fora do Q3. O avanço de Gianluca Petecof (Full Time) ao segundo lugar, com 1m16s709, bagunçou a disputa. Rafael Suzuki (Pole Motorsport) também se manteve entre os primeiros. Gabriel Casagrande conseguiu a sexta posição com 1m16s795, mesmo tempo de Dudu Barrichello. O líder, porém, fez a marca antes, o que lhe garantiu o avanço ao Q3.

Rossi fica no quase e Fraga comemora

Gianluca Petecof defendeu o melhor tempo por boa parte da terceira etapa do classificatório. Fraga, porém, tomou o tempo do jovem, com 1m16s792. Matías Rossi teve apenas uma volta rápida para tentar buscar a pole e bater esse tempo. Foram 122 milésimos de segundos a mais. Casagrande, Suzuki e Camilo também não superaram Fraga, que celebrou a pole.

Grid de largada

1º Felipe Fraga

2º Gianluca Petecof

3º Gabriel Casagrande

4º Matías Rossi

5º Rafael Suzuki

6º Tiago Camilo





7º Dudu Barrichello

8º Ricardo Maurício

9º Ricardo Zonta

10º César Ramos

11º Átila Abreu

12º Felipe Baptista

13º Guilherme Salas

14º Rubens Barrichello

15º Marcos Gomes

16º Rodrigo Baptista

17º Bruno Baptista

18º Felipe Massa





19º Denis Navarro

20º Daniel Serra

21º Julio Campos

22º Nelsinho Piquet

23º Allam Khodair

24º Cacá Bueno

25º Lucas Foresti

26º Sergio Jimenez

27º Tony Kanaan

28º Santiago Urrutia

29º Gaetano Di Mauro

30º Enzo Elias

31º Lucas Kohl

