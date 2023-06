Felipe Fraga faz a primeira pole position desde o retorno à Stock Car

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 17/06/2023 - 14:55 Compartilhe

Felipe Fraga vai largar na frente na etapa da Stock Car em Cascavel (PR). O piloto da Blau Motorsport fez a melhor volta do final de semana com 1min03s003 no treino classificatório da manhã deste sábado. O tricampeão Daniel Serra (Eurofarma) será o segundo, seguido por Lucas Foresti (A.Mattheis Vogel), Gabriel Casagrande (A.Mattheis Vogel), Gaetano Di Mauro (Hot Car) e César Ramos (Ipiranga Racing). O líder Thiago Camilo vai sair da nona posição.

A volta do Autódromo Zilmar Beux à temporada da Stock Car foi fria somente na temperatura. A manhã começou com 6ºC no município do sudoeste paranense. O frio afeta o aquecimento dos pneus. Além disso, a chuva que atingiu a cidade durante a semana deixou resquícios no entorno da pista, já que a grama virou, em parte, lama.

RUBINHO E DUDU BARRICHELLO VÃO LARGAR LADO A LADO

Eliminados ainda no Q1, Rubens Barrichello e o filho, Dudu, ambos da Full Time, vão largar lado a lado na corrida 1. Os dois estavam no mesmo grupo da primeira classificatória. O tempo de cada um os colocou, em princípio, em 18º e 19º para a largada.

A umidade da manhã também afetou a pista. Cacá Bueno, da KTF Sports, foi um dos pilotos que sentiu efeitos disso e teve o tempo prejudicado. Ele errou na curva do Bacião e rodou na lama. Marcos Gomes, da Cavaleiro Sports, é dono de três vitórias em Cascavel, mas também ficou no Q1 depois de um problema com um dos pneus.

O gaúcho da Ipiranga Racing fez o melhor tempo no Q2. Já o líder do campeonato e companheiro de César, Thiago Camilo fico fora do Q3 e vai largar em 9º.

Nelsinho Piquet Jr. (Crown Racing) também perdeu para a curva do Bacião. O carro teve um problema na suspensão e a bandeira vermelha chegou a ser acionada.

Os dois carros da A. Mattheis Vogel, com Gabriel Casagrande e Lucas Fortesti, avançaram. Para Lucas, a possibiidade de pole veio na corrida de número 200 do piloto.

‘SÓ MELHORAMOS’, AVALIA FRAGA

Felipe Fraga poupou no Q2 para levar a pole. O piloto fez a volta mais rápida de todos os treinos, fazendo a equipe Blau Motorsport comemorar antes mesmo de Daniel Serra, da Eurofarma, encerrar a última volta.

Foi a primeira pole de Fraga desde que ele voltou à modalidade, nesta temporada. São 11 na carreira do piloto que foi o campeão mais jovem da Stock Car, aos 21 anos.

“Fazer uma pole na Stock Car é mais difícil que qualquer corrida no mundo afora. Estou feliz pela evolução do nosos time. Começamos a temporada um pouco tímidos, mas só melhoramos”, comemorou Fraga depois da pole.

Lucas Foresti enfentou problemas com a lama na última volta. Em uma tentativa ousada, o piloto perdeu o controle do carro fazendo a curva do Bacião, o que o tirou da disputa. “Tentando buscar a pole, tava em 3º, e fui na grama. Carro deu aquela voadinha”, explicou o piloto. O carro de Foresti, porém, não teve grandes problemas. Ele larga em 3º no domingo.

SAIBA TUDO DA ETAPA DE CASCAVEL

Na temporada de 2022, o Autódromo Zilmar Beux ficou fora do circuito da modalidade. Após reformas, ele foi reintegrado. A primeira dificuldade já se apresentou na quinta-feira, quando equipes e pilotos ficaram em São Paulo depois do Aeroporto de Cascavel fechar por chuva forte e neblina. As adaptações variaram e teve quem pegou jatinho, novos voos ou mudou o destino, indo para Foz do Iguaçu ou Maringá e depois para o município da etapa.

A Stock Car chega à quarta etapa com a liderança de Thiago Camilo (Ipiranga Racing), com 99 pontos. Atrás dele, estão Gabriel Casagrande (A.Mattheis Vogel), com 97; Rubens Barrichello (Full Time), com 79; César Ramos (Ipiranga Racing), com 77 e Ricardo Maurício (Eurofarma), com 73.

A rodada dupla da prova está prevista para às 11h da manhã de domingo. As corridas terão transmissão ao vivo da Band (TV aberta), SporTV (TV fechada) e do canal da Stock Car no YouTube.





