Felipe, filho de Raniel, abre os olhos pela 1ª vez desde o acidente doméstico

Felipe, filho do atacante Raniel, do Santos, abriu os olhos pela primeira vez desde que foi internado após o acidente doméstico de segunda-feira. O menino, que completa dez meses na próxima quarta-feira, se afogou na piscina de casa, mas tem apresentado melhora constante em seu quadro clínico.

A assessoria de Raniel divulgou um comunicado sobre o estado de saúde do garoto: “Felipe segue se recuperando após sofrer um acidente doméstico. Desde segunda-feira, o filho caçula do atacante Raniel está na UTI.

Durante a semana, o pequeno apresentou sinais de melhora, já constatados em dias anteriores. Este sábado foi um dia tranquilo, e Felipe abriu os olhos pela primeira vez desde a internação. Pedimos que os desejos de força e luz sejam ainda maiores. #ForçaFelipe.”

O Santos utilizou as redes sociais para expressar sua solidariedade com o atleta e seus familiares. “Desejamos sua recuperação o mais rápido possível e convocamos, também, a nação santista a enviar energias positivas ao nosso atleta. Força, família. Estamos com vocês!”

Raniel, de 23 anos, é pernambucano e começou sua carreira no Santa Cruz. Em 2016, passou um período de empréstimo no Cruzeiro e depois retornou para a equipe do Recife. Em 2019, voltou a jogar pelo Cruzeiro e, após rápida passagem pelo São Paulo, foi contratado pelo Santos.