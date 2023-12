Felipe, ex-goleiro do Corinthians e do Flamengo, vai disputar a Série C pelo Sampaio Corrêa

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 13/12/2023 - 22:44 Para compartilhar:

Rebaixado para a Série C do Campeonato Brasileiro, após ficar em 17º lugar na Série B deste ano, o Sampaio Corrêa apresentou, nesta quarta-feira, o goleiro Felipe, de 39 anos, ex-Corinthians e Flamengo, para a disputa da próxima temporada.

Integrante do time do Corinthians que caiu para a Série B em 2007 e da equipe campeã da Copa do Brasil e do Paulista de 2009, Felipe também soma passagens por Bragantino, Vitória-BA, São Caetano, Figueirense e futebol português.

Eduardo (goleiro), Fábio Aguiar (zagueiro), Renzo (zagueiro), Maurício (volante/lateral), Nadson (meia), Pimentinha (atacante), Getterson (atacante), Cebolinha (atacante) e Edrean (atacante) são outros jogadores contratados pela diretoria.

Além da Série C, o Sampaio vai disputar a Pré-Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Campeonato Maranhense. O primeiro jogo do time será em 7 de janeiro, contra o Potiguar de Mossoró-RN, no Castelão, pela primeira fase da Pré-Copa do Nordeste. No Estadual, a estreia será em 10 de janeiro, contra o Cordino.

