Felipe Dylon vive affair com fã: ‘Nossa história é muito bonita’

Felipe Dylon está vivendo um affair Mayra Wenzel, uma fã da época em que ele fez sucesso com o hit “Musa do verão”, de 2003. As informações são do UOL.

Os dois foram vistos de mãos dadas com o cantor no calçadão de Ipanema, na zona sul do Rio de Janeiro. Mayra tem 31 anos, é empresária e mora em São Paulo. No momento, o artista trabalha como professor de música.

De acordo com a publicação, quando começou a seguir o ídolo, três anos mais velho, ela tinha apenas 13 anos.

“A nossa história é muito bonita, é de uma fã e um ídolo que se reencontram após muitos e muitos anos. Eu estive presente em muitos momentos da vida do Felipe, no início da carreira dele. Sempre foi extremamente atencioso e carinhoso comigo, assim como era com todas as fãs”, relembrou ela.

