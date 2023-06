Felipe Dylon revela romance com Sabrina Sato: ‘Ela é apaixonante’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 14/06/2023 - 13:19 Compartilhe

Durante uma entrevista ao podcast ‘Papagaio Falante’, Felipe Dylon surpreendeu seus fãs após revelar que viveu um romance com Sabrina Sato. No bate-papo, o cantor relembrou a história com a apresentadora.

“Foi uma coisa tranquila. A gente se curtia, se gostava, tinha um respeito mútuo”, contou Felipe.

“[Ficamos juntos] quando eu estava apresentando um programa de verão na MTV em São Paulo, aí eu voltei para o Rio e ficou um pouco difícil pela distância. Ela é uma querida, uma pessoa do bem. Ela é apaixonante”, acrescentou.

Segundo Dylon, o romance com Sabrina Sato aconteceu quando ele tinha apenas 18 anos.

“Eu tinha 18 anos. Rolou um clima durante uma entrevista do ‘Pânico’. Foi bacana a química que rolou”, disse. “Sabrina, você é nota 10”, completou o cantor.

