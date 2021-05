Felipe Conceição revela ansiedade para a estreia e tem foco total na Série B: ‘Maior objetivo do ano’

Neste sábado , 29 de maio , o Cruzeiro recomeça o seu sonho de voltar à elite do futebol brasileiro. A Raposa inicia sua jornada na Série B 2021 contra o Confiança-SE, às 16h30, no Batistão, em Aracaju, pela primeira rodada da competição.

E, para o técnico Felipe Conceição, há uma ansiedade em estrear pela Raposa, pois é, na visão do comandante, o grande objetivo do ano para o clube, que jogará pelo segundo ano seguido o campeonato. Conceição também comentou sobre o equilíbrio na Série B entre os times, algo que a Raposa não esperava em 2020, quando teve dificuldades com muitas equipes. Confira nos vídeos da matéria as declarações e análise do técnico cruzeireirense.

Conceição está ansioso pela estreia na Série B-(Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

