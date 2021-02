Felipe Conceição fica incomodado com empate na estreia pelo Cruzeiro, mas elogia desempenho do time O treinador da Raposa falou do volume de jogo apresentado pela equipe e citou que ainda há espaço para muito crescimento do futebol cruzeirense na temporada

O técnico Felipe Conceição viu em sua estreia pelo Cruzeiro que terá de trabalhar muito até achar um modelo de jogo eficaz para a Raposa. E, o empate com o Uberlândia por 1 a 1 na estreia do Campeonato Mineiro demonstrou isso.

Todavia, o treinador celeste fez elogios ao time, afirmando ter ficado incomodado com a igualdade, já que, na sua visão, o Cruzeiro criou muitas chances de sair vencedor do duelo no Parque do Sabiá.

-Nosso desempenho, em poucos dias de pré-temporada, foi satisfatório. Os atletas buscaram cumprir tudo que treinamos até agora, tivemos volume grande, variação de jogadas ofensivas. E, mesmo com placar adverso na maior parte do tempo, a equipe se manteve organizada, se manteve agressiva. A minha expectativa era de uma queda no segundo tempo, mas a gente conseguiu produzir ainda mais, empurramos o adversário para trás. Ficou o incômodo somente pelo placar, mas o desempenho, os atletas estão de parabéns- disse o treinador.

Conceição colocou em campo cinco reforços e promoveu a estreia do jovem Weverton na zaga cruzeirense ao lado de Manoel. Alan Ruschel ( volantes Matheus Neris, Matheus Barbosa, Marcinho e Felipe Augusto começaram jogando, o que representou uma intensa mudança na formação do time que terminou a Série B.

A falta de entrosamento e algumas dificuldades na construção de jogadas ficaram evidentes. Porém, Felipe Conceição observou que ainda há muito para crescer ao longo da temporada.

-Não só na parte ofensiva como defensiva, temos margem de crescimento grande. Muitos atletas estrearam hoje (sábado), tivemos um atleta da base estreando no profissional. Analisando o contexto, vejo de forma positiva a nossa estreia, incomodado com o placar, mas satisfeito com o desempenho da equipe e com a perspectiva de crescimento, porque conseguimos produzir em pouco tempo muita coisa boa, isso é sinal que estamos no caminho certo- disse Conceição.

Na segunda rodada do Estadual, o Cruzeiro recebe a Caldense, quarta-feira, 3 de março, às 21h30, no Mineirão. Já o Uberlândia terá, no mesmo dia, só que às 20h, a URT, em Patos de Minas.

