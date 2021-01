Felipe Conceição fala sobre ‘orgulho’ dos atletas do Guarani Mesmo desfalcado para encarar o Cuiabá, o treinador viu o elenco comprometido em ajudar o Bugre

Na noite da última quinta-feira, o Guarani acabou superado pelo Cuiabá na Arena Pantanal e viu a sua chance de voltar à elite do futebol nacional reduzir drasticamente.

+ CONFIRA A CLASSIFICAÇÃO DA SÉRIE B



Além da dificuldade do adversário, o Bugre teve que lidar com 17 desfalques por causa da Covid-19, fato que atrapalhou o desempenho do time.

Na coletiva de imprensa, o técnico Felipe Conceição exaltou a entrega do elenco e contou sobre a sua estratégia para o duelo.

‘Mesmo com toda a situação, o elenco deu exemplo para a população, para as pessoas de que, apesar das dificuldades, podemos seguir nosso caminho reto e direto. Sinto um orgulho ainda maior dos meus atletas. O que esses atletas demonstraram hoje é digno de orgulho e aplausos’, afirmou, antes de declarar:

‘Sabíamos da dificuldade no decorrer da partida. A estratégia era, em alguns momentos, medir o desgaste para não perder ninguém por cansaço, até porque alguns jogadores estavam voltando do período de inatividade por conta da Covid. Ainda tivemos a expulsão no início, a estratégia ficou ainda mais comprometida. Alguns jogadores não estavam nas suas condições normais. Ficamos tristes pela derrota, pelo contexto, mas alegre e orgulhoso por saber que os valores que estamos construindo aqui dentro estão impregnados nesse grupo, independentemente da situação que a gente se encontra’.

+ Nomes de peso! Veja cinco opções por posição para montar seu time na 30ª rodada no Cartola



Com o placar de 4 a 0 para o Cuiabá, o Guarani encerra a rodada na 9ª colocação, com 48 pontos.

E MAIS:

E MAIS:

Veja também