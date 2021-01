Felipe Conceição e Cruzeiro ficam próximos de um acerto para 2021 A Raposa fez uma proposta ao treinador e aguarda sua resposta para iniciar o planejamento da equipe para esta temporada

O Cruzeiro está se aproximando de um acerto com o técnico Felipe Conceição para ocupar o lugar de Luiz Felipe Scolari, que deixou o clube por divergências com a diretoria.

A Raposa e o treinador estiveram reunidos e uma resposta será dada em breve, pois Conceição ainda está vinculado ao Guarani, clube que ajudou a se recuperar na Série B. A ideia do Cruzeiro é contar com o técnico até o fim de 2021.

CONFIRA COMO FICOU A CLASSIFICAÇÃO FINAL DA SÉRIE B

E MAIS:

O presidente Sérgio Rodrigues esteve em São Paulo, onde se encontrou com Felipe e o acerto pode ser anunciado nos próximos dias.

O treinador é conhecido do torcedor mineiro. Ele comandou o América-MG em 2019, quando ficou em quinto lugar e só não conseguiu o acesso à Série A com o Coelho por um ponto. A boa campanha o levou para o Red Bull Bragantino, onde não conseguiu repetir o bom trabalho, sendo demitido e indo para o Guarani, que ajudou a tirar da zona do rebaixamento e ainda brigar por algum tempo pelo G4.

E MAIS:

E MAIS:

Veja também