Felipe Conceição comemora 1ª vitória e vê Botafogo em evolução

Após empatar nas duas primeiras rodadas, o Botafogo enfim conquistou a primeira vitória neste Campeonato Carioca. E o técnico Felipe Conceição comemorou o resultado e apontou “evolução” da equipe nestas três primeiras rodadas da Taça Guanabara, o primeiro turno do Estadual do Rio.

“O resultado é sempre importante, principalmente para a autoconfiança dos atletas, para a torcida. Mas a gente é muito consciente da evolução da equipe a cada jogo, a cada trabalho, a cada treinamento. E a gente vai continuar focado nisso porque a vitória é consequência”, afirmou Conceição, que assumiu o time no fim do ano, no lugar de Jair Ventura.

“Quanto mais a gente jogar, mais a gente vai evoluir. A gente produziu muito bem até os 30 do primeiro tempo, depois deu uma caída, o que é normal nesse início de temporada, mas começamos o segundo tempo bem”, analisou. “A equipe foi briosa.”

Apesar do clima de confiança, Conceição fez questão de destacar que o time do Botafogo ainda está “longe” do ideal. “Acho que precisa de um tempo maior, até que a gente tenha uma constância nos 90 minutos de tudo o que a gente já está fazendo. E isso foi muito bom, e o mais importante: a gente praticar”, comentou.

“Mesmo jogando quarta, domingo, quarta, domingo, você não tem tempo para treinar, mas o jogo te dá essa prática. É a gente manter esse caminho de praticar o que a gente trabalhou em tão pouco tempo e ir correndo no decorrer do período”, declarou.

O primeiro triunfo no Estadual deixou o time botafoguense na segunda posição do Grupo C, com cinco pontos, um atrás do líder Boavista. Eles vão brigar pela ponta no próximo domingo, pela quarta rodada, no Engenhão.